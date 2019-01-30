В Туркестане едва не снесли дом, где находились люди

Мать подростков увезли на скорой.

Работники коммунальной службы, пришедшие с техникой не осмотрев тщательно дом, не убедившись есть ли внутри люди, начали снос, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Баулы вынесли, а спящих ребят разбудить не удосужились. К счастью, подростки проснулись от грохота и выбежали на улицу.

Жандос Нарымбай до сих пор находится в состоянии шока, его мать увезли на скорой. Во время сноса дома женщина была у родственников. Как узнала о том, что ее дети могли остаться под завалами, упала в обморок. У женщины больное сердце.

Пресс-секретарь акима города Туркестан Мадина Байгут: "Сносили дом барачного типа по улице Рабиги Султанбегим, д 12/1. Его хозяином является Мухаметджан Омаров. Территорию в 6,3 сотки вместе с домом оценили в 9,6 миллиона тенге. Деньги выплачены несколько дней назад. Хозяев предупредили и уведомили. Хозяин дал согласие на снос дома".

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