Грузовики на трассе Алматы-Усть-Каменогорск вызволены из снежного плена
В связи с метелью и плохой видимостью дорога остается закрытой.
Фото : pxhere.com30 января 2019, 21:07
Застрявшие на трассе Алматы-Усть-Каменогорск грузовые машины вызволены из снежных заносов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационный центр ВКО.
Расчистка дороги производилась силами дорожных служб ТОО "Казахавтодор" (ДЭУ 71 г. Аягоз, ДЭУ 28 села Калбатау) в количестве семи единиц техники.
По состоянию на 19.30 часов все работы завершены. Грузовые автомобили, ожидающие расчистку снежного заноса, направились по пути следования.
В связи с метелью и плохой видимостью дорога остается закрытой.
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