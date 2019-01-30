Голливудская звезда судится с мужчиной, которого она сбила на горнолыжном склоне

По словам пострадавшего, в результате столкновения он получил перелом четырех ребер и сотрясение мозга.

72-летний Терри Сандерсон из Юты требует компенсацию от Гвинет Пэлтроу, которая в 2016 году столкнулась с ним на горном склоне, сообщает Life.ru.

По словам мужчины, в результате столкновения он получил перелом четырех ребер и сотрясение мозга.

Терри Сандерсон рассказывает, что Гвинет Пэлтроу каталась на лыжах в Дир-Вэлли вместе со своим инструктором. В какой-то момент актриса потеряла управление и врезалась в старика. От удара Терри Потерял сознание, а Пэлтроу продолжила кататься.

"Я слышал истерический крик и мгновенно получил удар в спину", - вспоминает Терри Сандерсон.

Актриса так и не подошла к сбитому мужчине и вскоре после случившегося покинула склон. А инструктор актрисы подошел к Терри лишь для того, чтобы сообщить, что он сам виноват в столкновении. При этом ни Пэлтроу, ни ее инструктор не обратились к лыжному патрулю, и старик остался на снегу совершенно один.

Когда Терри Сандерсон добрался до медицинской помощи, он выяснил, что в результате столкновения получил перелом четырех ребер и сотрясение мозга. И вот теперь, спустя почти три года, мужчина решил потребовать компенсацию за испорченное здоровье. В сумме он оценил ущерб в 3,1 миллиона долларов. Сама Пэлтроу не оспаривает факт столкновения, но отрицает свою вину в случившемся.

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