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В Алматы объявили штормовое предупреждение

Возможен подъем уровня воды.

Фото : Picgra30 января 2019, 21:43

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП "Казгидромет" СГЯ № 10 от 30 января предупреждает: в связи с прогнозом сильных осадков 31 января на прилегающей территории Алматы в период с 31 января по 1 февраля возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды", - говорится в сообщении.


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