В Семее объявлен в розыск сбежавший от следствия создатель финансовой пирамиды

Дамир Рымгалиев, нарушив обязательство о явке в уполномоченный орган, скрылся от уголовного преследования.

Создатель и руководитель финансовой пирамиды "Нұр Қаржы" семейчанин Дамир Рымгалиев скрылся от органов уголовного преследования, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу управления полиции Семея.

"Управлением полиции города Семей ДП ВКО разыскивается гражданин Дамир Талгатулы Рымгалиев, 1988 года рождения, уроженец города Аягуз Восточно-Казахстанской области, проживающий в Семее. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения — создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, зарегистрированной как ТОО "Нұр Қаржы". С целью извлечения дохода (имущественной выгоды) от привлечения денежных средств физических и юридических лиц путем перераспределения данных денежных средств и обогащения одних участников за счет взносов других, в особо крупном размере, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивавшую принятые обязательства", — говорится в сообщении.

Гражданин Дамир Рымгалиев, нарушив обязательство о явке в уполномоченный орган, скрылся от уголовного преследования и постановлением суда № 2 города Семей объявлен в розыск.

"В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого гражданина Д.Т. Рымгалиева просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8-7222-56-16-52, 8-777-411-10-70, 8-705-208-53-33, 8-775-407-93-33 или 102. Анонимность гарантируем", — сообщили в полиции.

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