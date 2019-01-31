Facebook купит право шпионить за 20$

Что именно собирает Facebook Research, узнать нельзя, однако ранее статистика использования приложений, полученная через Onavo Protect, оказала очень сильное влияние на бизнес-стратегию Facebook.

Компания Facebook платит пользователям $20 в месяц взамен на полный доступ к их персональным данным. Участникам "исследовательского" проекта — Facebook Research — предлагается установить на смартфон VPN-сервис, который будет отслеживать всю активность пользователя: его местоположение, электронные письма, историю браузера и интернет-поиска, а также личные сообщения в мессенджерах и социальных сетях, в том числе фотографии и видеоролики, сообщает Вести.Ru.

Facebook Research работает по аналогии с Onavo Protect — другого приложения Facebook для "защиты трафика" посредством подключения к VPN-сети. Прошлым летом Apple удалила его из App Store из-за нарушения правил магазина в области конфиденциальности пользовательских данных. Бесплатная программа Onavo Protect позволяла дополнительно защитить передаваемую информацию, однако в Facebook предпочитали не афишировать, что владеют этим сервисом и собирают некоторые данные с устройств.

При этом с 2016 года Facebook параллельно развивает другой проект. Как говорится в расследовании TechCrunch, компания платит пользователям в возрасте 13–35 лет до $20 в месяц за установку приложения Facebook Research и дополнительно награждает их за привлечение новых участников. Программа запрашивает полный доступ к "айфону" или Android-устройству, что позволяет соцсети отслеживать практически всю сетевую активность. Как отмечает издание, в Facebook даже просят пользователей сделать скриншот истории заказов на Amazon.

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Распространяется Facebook Research не из магазина App Store, а через специальные сервисы для тестировщиков: Applause, BetaBound и uTest, причем под другим названием — Project Atlas. Видимо, так в Facebook пытаются скрыть свою принадлежность к проекту.

Даже рискуя нарушить правила Apple, компания Марка Цукерберга показывает, насколько далеко она готова зайти ради доступа к персональным данным. Что именно собирает Facebook Research, узнать нельзя, однако ранее статистика использования приложений, полученная через Onavo Protect, оказала очень сильное влияние на бизнес-стратегию Facebook. Согласно внутренним документам, оказавшимся в распоряжении журналистов BuzzFeed News, именно этот VPN-сервис позволил Facebook предугадать взрывной рост WhatsApp и оправдать покупку стартапа за $19 миллиардов в 2014 году. С тех пор аудитория мессенджера выросла более чем втрое.

На запрос TechCrunch в Facebook подтвердили существование проекта: "Цель этого исследования — помочь Facebook понять, как люди пользуются своими мобильными устройствами. Мы предоставляем участникам полную информацию о типе собираемых данных, и не делимся ею с третьими лицами. Отказаться от участия можно в любой момент". Более того, в пресс-службе сообщили, что Onavo Protect и Facebook Research разрабатывает одна команда, поэтому код этих программ очень схож.

Спустя несколько часов после публикации расследования в Facebook уточнили позицию: "Ключевые факты об этой программе исследования рынка были проигнорированы. Ничего 'секретного' в ней не было, и она так и называлась — Facebook Research. За людьми никто не 'шпионил': пользователи прошли прозрачную процедуру ознакомления с запрашиваемыми данными, и им за это платили. Наконец, подростками были менее 5% пользователей, и все участвовали с письменного согласия родителей".

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