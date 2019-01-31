Продавец одного из шымкентских магазинчиков заставила грабителя бежать

Женщина оказалась не из робкого десятка и распылила налетчику в лицо перцовый баллончик.

В Шымкенте продавщица магазина оказала сопротивление и не позволила мужчине совершить ограбление торговой точки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Нападение произошло в магазинчике на автобусной остановке, расположенной вблизи пересечения двух улиц Байтурсынова и Аргынбекова. Пока, по неподтвержденной информации, неизвестный мужчина зашел в магазин и начал требовать денег у продавщицы. Она ответила категоричным отказом, что привело несостоявшегося налетчика в ярость. Женщина оказалась не из робкого десятка и распылила ему в лицо перцовый баллончик. В панике горе-грабитель бросился к выходу и скрылся за дверью.

Приметы нападавшего переданы правоохранителям, ведутся поиски.

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