"Это слишком сурово". Глава UFC отреагировал на дисквалификацию Нурмагомедова
О дисквалификации Нурмагомедова стало известно 29 января.
Фото : USA Today sports31 января 2019, 06:13
Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада об отстранении россиянина Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев, передает Lenta.ru.
"Для меня удивителен срок дисквалификации Хабиба. Штраф в полмиллиона долларов и шесть месяцев отстранения, даже если он согласится на социальные работы. Это слишком сурово, на мой взгляд. Но мы имеем то, что имеем", - заявил Уайт.
Глава UFC встал на защиту спортсменов.
"Это борьба. Как ни крути, но это борьба. Иногда встречаются ситуации, когда бойцы не любят друг друга. Так было и в этот раз. Все, что мы делаем, это борьба. Бойцы привыкли говорить друг другу гадости, от этого не уйти", - добавил он.
О дисквалификации Нурмагомедова стало известно 29 января. Боец был наказан за инцидент на турнире UFC 229, где он победил ирландского бойца Конора Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка россиянин напал на спарринг-партнера Макгрегора Дилона Дэниса и вызвал драку между тренерами и другими спортсменами.
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