Останки древних жилищ казахского и кокандского народов нашли в Туркестане

На месте раскопок обнаружены потолочные балки, фрагменты кровельного покрытия, печь-жаровня с золой, коридор.

Уникальную находку сделали в Туркестане. В северной части городища Культобе археологи нашли древние останки казахских жилищ XIX века, а также дома кокандского народа, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Исследователи предполагают, что они относятся к XVI-XVII векам. На месте раскопок обнаружены потолочные балки, фрагменты кровельного покрытия, печь-жаровня с золой, коридор. Кроме этого, вблизи городища археологи нашли множество фрагментов керамической посуды. В перспективе специалисты намерены создать археологический парк.

- В будущем мы надеемся найти раскопать здесь строения более древних времен. Главная цель наша - это раскопать город, законсервировать его и отреставрировать. На этом месте хотим основать археологический парк, который будет представлен гостям и жителям города, - рассказал руководитель археологической группы Серик Акылбеков.

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