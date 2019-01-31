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Останки древних жилищ казахского и кокандского народов нашли в Туркестане

На месте раскопок обнаружены потолочные балки, фрагменты кровельного покрытия, печь-жаровня с золой, коридор.

Фото : кадр из видео31 января 2019, 06:28

Уникальную находку сделали в Туркестане. В северной части городища Культобе археологи нашли древние останки казахских жилищ XIX века, а также дома кокандского народа, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Исследователи предполагают, что они относятся к XVI-XVII векам. На месте раскопок обнаружены потолочные балки, фрагменты кровельного покрытия, печь-жаровня с золой, коридор. Кроме этого, вблизи городища археологи нашли множество фрагментов керамической посуды. В перспективе специалисты намерены создать археологический парк.

- В будущем мы надеемся найти раскопать здесь строения более древних времен. Главная цель наша - это раскопать город, законсервировать его и отреставрировать. На этом месте хотим основать археологический парк, который будет представлен гостям и жителям города, - рассказал руководитель археологической группы Серик Акылбеков.


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