Три миллиона правок. Редактор "Википедии" стал звездой Сети

35-летний любитель истории тратит несколько часов в день на интернет-энциклопедию на протяжении 13 лет.

Телеканал CBS News подготовил сюжет об американце Стивене Прюитте, который является самым активным членом сообщества "Википедии". 35-летний мужчина рассказал, что окружение считает его сумасшедшим, а сам он имеет русские корни, передает Life.

Мужчина работает с архивами Службы таможенного и пограничного контроля США, увлекается историей и помогает "Википедии". Ежедневно на правки и новые статьи у него уходит не менее трёх часов. Первую статью он написал о своём далёком потомке, военном деятеле Питере Франсиско, а потом стал заниматься волонтёрством на постоянной основе.

Прюитт живёт вместе с родителями, которые из-за странного увлечения в юности считали его немного сумасшедшим. Энтузиаст сделал почти три миллиона правок, однако не получает за свою работу ни цента, тем не менее это его полностью устраивает.

"Идеи свободного получения знаний очаровывают меня. Моя мать выросла в Советском Союзе, поэтому я очень хорошо понимаю, как важно, чтобы информация была свободной", - заметил Стивен.

Несмотря на аскетичный образ жизни и непубличность, энтузиаст входит в список самых влиятельных людей в Интернете, составленный журналом Time в 2017 году - вместе с президентом Дональдом Трампом и "мамой" Гарри Поттера Дж. К. Роулинг.

"Такие люди, как Стивен, являются источником жизненной силы проекта", - заявила вице-президент по коммуникациям "Википедии" Куи Киньяньюи.

Стивен Прюитт увлекается правками "Википедии" более 13 лет и на данный момент занимает первое место среди всех авторов. Его ближайший преследователь отстаёт от него на 900 тысяч правок. На вопрос, как он отметит трёхмиллионный рубеж, Стивен ответил: "Напишу очередную статью, сделаю очередную одну правку".

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