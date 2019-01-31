Последовательницу Мэнсона могут освободить в США

Ван Хаутен, которой сейчас 69 лет, приговорили к смертной казни в 1971 году.

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния в среду рекомендовала выпустить самую юную последовательнице серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен из тюрьмы, где она провела более 40 лет, сообщает РИА Новости.

Ван Хаутен, которой сейчас 69 лет, приговорили к смертной казни в 1971 году. Когда Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, ее приговор заменили пожизненным заключением.

Последовательница Мэнсона получила право на условно-досрочное освобождение в 1977, но ее запросы отклонялись 16 раз. В 2016 и 2017 годах комиссия рекомендовала Ван Хаутен к освобождению, однако решение было отменено бывшим в то время губернатором штата Джерри Брауном. Неизвестно, последует ли новый губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом примеру своего предшественника.

Мэнсон, также осужденный пожизненно, скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии. Он отбывал пожизненное заключение за несколько убийств.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

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