Одинокий пенсионер из Актюбинской области долгое время жил без света и газа

Если бы не помощь соседей, пенсионер, возможно, не дожил бы до этого времени.

79-летний пенсионер из села Бестамак Актюбинской области долгое время живет в нечеловеческих условиях. Об этой истории общественность узнала из социальных сетей, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Одинокий пенсионер долгие годы живет в ужасных условиях. С супругой давно развелся. Она с детьми живет в другом районе области и его судьбой никто из родни не интересуется. В доме отрезали газ и свет. У 79-летнего Кабидоллы Мухамбетова зачастую даже нет денег на продукты. Ежемесячно мужчине начисляют пенсию, но своих денег он почти не видит.

- Пенсию получает Амандык. Он собирает ее. Мне многого не надо, сколько принесет - столько принесет. Я хочу, чтобы он остальные деньги у себя собирал, - сказал Кабидолла Мухамбетов.

Если бы не помощь соседей, пенсионер, возможно, не дожил бы до этого времени. Сердобольные односельчане приносят еду.

- Он очень ослаблен. Есть нечего ему. Не может помыться. Соседи помогают. Если у кого поминки или свадьба, обязательно ему покушать принесут. Сосед Хамза за ним приглядывает и бабушка Лиза, - рассказал сосед пенсионера Куаныш.

В акимате пояснили, что банковская карточка мужчины находилась у местного предпринимателя. 3 года назад пенсионер якобы сам выдал доверенность на получение пенсии. С этого года карточку по доверенности передали социальному работнику, она и будет теперь получать пенсию. Помощь Кабидоле Махамбетову предлагали давно, - говорят в акимате. Но, по словам чиновников, пенсионер злоупотребляет алкоголем, ведет себя агрессивно и от предложенной помощи отказывается.

- Мы предлагали ему провести газ, свет, но он отказался. С этого года прикрепили соцработника, дали ей доверенность. Но проблема в том, что он никого не пускает в дом, ведет себя агрессивно, - сообщил аким Бестамакского сельского округа Алгинского района Канат Даулеталин.

Сейчас пожилой человек в больнице. От постоянного переохлаждения и недоедания у него развилось множество заболеваний. Врачи же отмечают, что мужчина психически здоров и агрессии к окружающим не проявляет.

- Сегодня нашего больного осматривала наш психиатр. Никаких психических серьезных отклонений на сегодняшний день она не ставит, - рассказала заместитель главврача по лечебной работе Алгинской ЦРБ Акмарал Ешекенова.

В больнице мужчина проведет около 10 дней. Пока он лечился, к его дому провели электричество. Сейчас решают вопрос с подключением других коммуникаций.

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