31 января в Казахстане ожидаются осадки

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

С выходом южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные, лишь на западе и крайнем севере погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области прогнозируют туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с с метелью.

В Алматинской области местами - туман, гололед, ночью усиление ветра 18-23 м/с, в районе Алакольских озер 20-25, ночью порывы более 30 м/с.

В Туркестанской области местами сохранятся туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Павлодарской области днем местами ожидается поземок, ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области - туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях прогнозируют туман, в Кызылординской области – местами гололед.

Погода в Астане: -16°, облачно: слабый снег.

Погода в Алматы: 3°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 31 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!