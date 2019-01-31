Как это было: хроники молодежной политики Казахстана

Трудоустройство молодых казахстанцев – считается одной из главных задач государственной молодежной политики.

Поддержка молодежи считается самой надежной и эффективной инвестицией в будущее, а потому с первых дней независимости Казахстан уделял развитию, воспитанию и социализации этой категории граждан особое внимание. На старте 2019-го, объявленного в стране Годом молодежи, мы решили вспомнить самые яркие этапы формирования государственной молодежной политики и подвести ее краткие итоги.

За годы независимости в Казахстане было принято три закона "О государственной молодежной политике" (последний в 2015-м), разработаны Концепция государственной молодежной политики "Казахстан 2020: путь в будущее", свыше тридцати нормативно-правовых актов, десятки государственных программ и дорожных карт.

Одной из самых первых была принята международная программа "Болашак", аналогов которой в мире практически не существует. За 25 лет ее реализации дипломы ведущих зарубежных университетов получили почти 10,5 тысяч молодых казахстанцев (1245 стипендиатов продолжают обучение). Еще одна уникальная образовательная программа - "Серпін- 2050" - была принята в 2014 году. Ее суть в том, чтобы обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны, богатых трудовыми ресурсами, на востоке, севере и западе Казахстана, ощущающих дефицит кадров. За годы ее реализации было подготовлено 16,5 тысяч учителей, врачей, инженеров и специалистов сельского хозяйства.

Трудоустройство молодых казахстанцев – вообще считается одной из главных задач государственной молодежной политики. Так, в 2005 году в стране была запущена программа "Жасыл Ел", в рамках которой к сезонным работам были привлечены 270 тысяч человек. А в 2009 году стартовали сразу два масштабных проекта: "Молодежная практика" и "С дипломом в село!". В первой программе приняли участие более 147 тысяч человек, во второй - свыше 60 тысяч. Последние получили подъемное пособие на сумму 15,3 млрд. тенге, а около 27,5 тысяч - бюджетные жилищные кредиты на сумму 70,6 млрд. тенге.

Кстати, выступая на открытии Года молодежи, Президент поручил расширить список льгот по программе "С дипломом в село!". Если раньше молодым специалистам выдавали подъемные пособия в размере 70 МРП, то уже скоро эта цифра увеличится до 100 МРП. Помимо этого, Нурсултан Назарбаев распорядился ежегодно строить в городах миллионниках (Астане, Алматы, Шымкенте) не менее 1000 квартир для рабочей молодежи по принципу арендного жилья. Среди его поручений также повышение на 30% стипендии студентам, занимающимся волонтерством, и увеличение грантового финансирования проектов молодых ученых на 3 млрд тенге ежегодно.

Поддержка молодежных инициатив государством и прежде была достаточно весомой. К примеру, по всей стране была развернута деятельность 210 ресурсных центров и более 200 региональных советов, оказывающих консультационно-информационные услуги. В целях обучения молодежи предпринимательским навыкам с участием НПП "Атамекен" реализуется программа "Бастау – Бизнес". А для научной и творческой молодежи хорошим подспорьем стала премия "Дарын", учрежденная в 1992 году. Недавно ее размер вырос сразу в три раза – до 600 тысяч тенге.

Почти все перечисленные программы были инициированы главой государства. Многие ведущие молодежные движения своим существованием также обязаны ему. Это в частности Конгресс молодежи, детско-юношеская организация "Жас Улан", Научно-исследовательский центр "Молодежь" и другие. На церемонии запуска Года молодежи президент заявил о создании еще нескольких крупных проектов, среди которых программы "Жас маман", "Open University", "Зеленый город - зеленое село" (в рамках "Жасыл ел") и Фонд поддержки молодежных стартапов.

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