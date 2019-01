"Сделка, похоже, будет заключена". Головкин провел переговоры с DAZN

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) провел переговоры по поводу нового телепартнера. Об этом сообщил журналист The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер, передает Vesti.kz.

По его информации, Головкин встретился с главой промоутерской компании Matchroom Эдди Хирном и Джоном Скиппером - исполнительным директором Perform Group, которая владеет стриминговым сервисом DAZN.

В 2018 году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер - им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (5-0, 3 КО), который дебютировал в профи с Matchroom.

"Источники: Хирн и Скиппер встречаются с Головкиным этим утром в Лос-Анджелесе. Хирн чувствует, что сможет договориться с GGG, чтобы привести его исключительно на DAZN. Вера основана на предложении о двух боях с восьмизначными гонорарами за каждый", - написал Коппинджер, который сообщил, что промоутера Головкина Тома Леффлера на этих переговорах не было.

"За исключением непредвиденных обстоятельств в переговорах между GGG и Хирном с DAZN с другой стороны, сделка, похоже, будет заключена", - добавил Коппинджер.

