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"Сделка, похоже, будет заключена". Головкин провел переговоры с DAZN

Речь идет о двух боях с восьмизначными гонорарами за каждый.

Фото : rabstol.net31 января 2019, 10:28

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) провел переговоры по поводу нового телепартнера. Об этом сообщил журналист The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер, передает Vesti.kz.

По его информации, Головкин встретился с главой промоутерской компании Matchroom Эдди Хирном и Джоном Скиппером - исполнительным директором Perform Group, которая владеет стриминговым сервисом DAZN.

В 2018 году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер - им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (5-0, 3 КО), который дебютировал в профи с Matchroom.

"Источники: Хирн и Скиппер встречаются с Головкиным этим утром в Лос-Анджелесе. Хирн чувствует, что сможет договориться с GGG, чтобы привести его исключительно на DAZN. Вера основана на предложении о двух боях с восьмизначными гонорарами за каждый", - написал Коппинджер, который сообщил, что промоутера Головкина Тома Леффлера на этих переговорах не было.

"За исключением непредвиденных обстоятельств в переговорах между GGG и Хирном с DAZN с другой стороны, сделка, похоже, будет заключена", - добавил Коппинджер.

После этого Головкин провел переговоры с проектом Premier Boxing Champions (PBC), который проводит вечера бокса для телеканалом Showtime и FOX.

"Источники: GGG сейчас встречается с представителями PBC. Головкин сегодня встретился с Хирном и Скиппером. Похоже, погоня за GGG походит к финальной стадии", - отметил Коппинджер.

При этом инсайдер сайта Boxingscene.com Кит Айдек сообщил, что телеканал ESPN выбыл из борьбы за подписание контракта с Головкиным, сообщил Sports.kz.

Напомним, с 2012 года Головкин выступал под эгидой телеканала HBO, который ушел с рынка бокса в конце 2018-го. Последним по контракту для GGG стал второй поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресу (51-1-2, 35 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

Кроме DAZN и PBC, в борьбу за контракт с Головкиным включался телеканал ESPN. Ранее DAZN подписал всех чемпионов мира в среднем весе: Альвареса, который заключил рекордный контракт на 365 миллионов долларов за пять лет, и двух американцев - обладателя титула WBO Деметриуса Андраде (26-0, 16 КО) и Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО), которому принадлежит пояс IBF.


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