"Сделка, похоже, будет заключена". Головкин провел переговоры с DAZN

Речь идет о двух боях с восьмизначными гонорарами за каждый.

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) провел переговоры по поводу нового телепартнера. Об этом сообщил журналист The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер, передает Vesti.kz.

По его информации, Головкин встретился с главой промоутерской компании Matchroom Эдди Хирном и Джоном Скиппером - исполнительным директором Perform Group, которая владеет стриминговым сервисом DAZN.

В 2018 году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер - им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (5-0, 3 КО), который дебютировал в профи с Matchroom.

"Источники: Хирн и Скиппер встречаются с Головкиным этим утром в Лос-Анджелесе. Хирн чувствует, что сможет договориться с GGG, чтобы привести его исключительно на DAZN. Вера основана на предложении о двух боях с восьмизначными гонорарами за каждый", - написал Коппинджер, который сообщил, что промоутера Головкина Тома Леффлера на этих переговорах не было.

"За исключением непредвиденных обстоятельств в переговорах между GGG и Хирном с DAZN с другой стороны, сделка, похоже, будет заключена", - добавил Коппинджер.

Sources: Eddie Hearn and John Skipper meeting with Gennady Golovkin this morning in Los Angeles. Hearn feels he’ll be able to finalize terms with GGG to bring him exclusively to DAZN. Belief is it’s a two-fight offer worth eight figures per bout — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 января 2019 г.

После этого Головкин провел переговоры с проектом Premier Boxing Champions (PBC), который проводит вечера бокса для телеканалом Showtime и FOX.

"Источники: GGG сейчас встречается с представителями PBC. Головкин сегодня встретился с Хирном и Скиппером. Похоже, погоня за GGG походит к финальной стадии", - отметил Коппинджер.

Sources: GGG now meeting with officials from PBC. Golovkin met with Eddie Hearn and John Skipper earlier today. Pursuit of GGG seems to be reaching the final stages — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 января 2019 г.

При этом инсайдер сайта Boxingscene.com Кит Айдек сообщил, что телеканал ESPN выбыл из борьбы за подписание контракта с Головкиным, сообщил Sports.kz.

Напомним, с 2012 года Головкин выступал под эгидой телеканала HBO, который ушел с рынка бокса в конце 2018-го. Последним по контракту для GGG стал второй поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресу (51-1-2, 35 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

Кроме DAZN и PBC, в борьбу за контракт с Головкиным включался телеканал ESPN. Ранее DAZN подписал всех чемпионов мира в среднем весе: Альвареса, который заключил рекордный контракт на 365 миллионов долларов за пять лет, и двух американцев - обладателя титула WBO Деметриуса Андраде (26-0, 16 КО) и Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО), которому принадлежит пояс IBF.

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