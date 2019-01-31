Проект установления водоохранных полос с изменением русел рек обновили в Алматы

Управление архитектуры и градостроительства отчиталось о своей работе за 2018 год.

Корректировка улично-дорожной сети и проекта установления водоохранных полос с изменением русел рек в Алматы продолжается. Об этом стало известно из отчета управления архитектуры и градостроительства о своей деятельности в 2018 году, передает Zakon.kz.

С 2017 года началась корректировка существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий с разработкой единого архитектурного стиля фасадов существующих зданий с малыми архитектурными формами в границах пр.Аль-Фараби, пр.Райымбека, реки Есентай и Малая Алматинка – центральная часть города Алматы. В 2018 году проведена в границах западнее реки Есентай, южнее пр.Райымбека, ул.Момышулы, ул.Жандосова, пр.Аль-Фараби.

"Разработаны эскизы фасадов зданий общественного назначения и многоэтажных жилых домов со встроенными и пристроенными объектами на 5301 объект. Также проведена корректировка проекта установления водоохранных полос и зон малых рек и водоемов с изменением русел рек на территории 350 га. Проведена систематизация, анализ и создание единой сводной расширенной градостроительной базы в ГИС программе по утвержденным градостроительным проектам детальной планировки", - сообщили в управлении.

Кроме того, в 2018 году продолжили выявлять сейсмостойкость зданий Алматы. Паспортизация затронула 3131 объектов, в том числе 1645 многоквартирных жилых домов, 1486 гражданских и общественных зданий. Ранее, в 2017-м году, записали данные о сейсмостойкости 7027 объектов.

В рамках реализации положений генплана города и плана градостроительных регламентов, утвержденного маслихатом города, управление также готовит и выдает архитектурно-планировочные задания на проектирование объектов различного назначения и согласования по проектным материалам на соответствие их положениям генплана, плана градостроительных регламентов, требованиям архитектурно-планировочных заданий.

"По поступившим заявлениям, были подготовлены и выданы – 3 723 АПЗ, согласно предоставленных на согласование проектов было выдано – 2013 согласований, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан – 72 351, выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования – 1 468, выдача разрешения на привлечение денег дольщиков – 51. По городу Алматы за январь –декабрь 2018 года введено – 2 006 340 кв.м или 17 779 квартиры, в 2017 год введено – 1 424 700 кв.метров или 11 576 квартиры. Рост ввода жилья составил 105,4%", - заключили в управлении.

Кроме того, в прошлом году создан голографический макет генплана, позволяющий точно воспроизводить, моделировать в деталях и обеспечивать задачи территориального планирования и развития города.

Управление в целях реализации утвержденного генплана является администратором программ по градостроительной документации. Для этих целей по программе 002 "Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов" на 2018 год было выделено 3590,8 млн тенге.

Альберт Ахметов

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