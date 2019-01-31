Более 300 молодежных проектов реализуются в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях

Проект развития молодежного корпуса был запущен в 2017 году в пилотном режиме в 4 регионах страны.

Региональные форумы Проекта развития молодежного корпуса Zhas Project прошли в шести областях Казахстана.

Проект развития молодежного корпуса был запущен в 2017 году в пилотном режиме в 4 регионах страны. Это совместный проект Министерства образования и науки Республики Казахстан и Всемирного банка.

В 2018 году проект охватил Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Костанайскую, Кызылординскую и Северо-Казахстанскую области.

В Актюбинской области реализуются 163 проекта, общая сумма грантового финансирования проектов в регионе составляет порядка 156 млн тенге.

«Мы с вами прошли большой путь длиною в шесть месяцев. И за полгода вы превратились в организованную, сильную и мощную команду будущих предпринимателей. Вы - те, за кем стоит будущее Актюбинской области, и, возможно, всего Казахстана», - отметила региональный координатор Актюбинской области Куралай Байменова, выступая на форуме.

В регионе лидирующие позиции занимают проекты по производству сельскохозяйственной продукций - 22, языковые курсы и повышение компьютерной грамотности - 21, а также проекты по повышению патриотизма, семейных ценностей и волонтерской деятельности - 22.

Участники 15 проектов получили возможность в перспективе открыть свои швейные мастерские и ателье, досуговые центры и киноклубы, спортивные секции и фитнес-залы.

Целевая аудитория большинства проектов - малообеспеченные семьи, пожилые люди, воспитанники детских домов и люди с ограниченными возможностями.

Так, в рамках развития инклюзивного общества в области открыты девять медицинских кабинетов, курсов иппотерапии и центров развития детей.

В Восточно-Казахстанской области реализуются 149 проектов. Общая сумма грантового финансирования проектов в регионе составляет порядка 148 млн тенге. Большинство проектов направлены на производство сельскохозяйственной продукции. Участники 37 проектов смогут открыть свои животноводческие фермы и птицефабрики, пасеки, кондитерские и хлебопекарни.

Было открыто 10 спортивных секций и фитнес-клубов, 7 проектов с культурно-досуговым уклоном, 25 проектов с упором на образование, включая языковые, компьютерные курсы и центры детского развития.

Популярным направлением стало открытие творческих кружков по танцам, вязанию и нескольким видам прикладного искусства. В этой сфере работать начали 12 центров.

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