Абдрахманова могут в скором времени назначить послом

Экс-министр иностранных дел остался на дипломатической службе.

Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов рассказал журналистам в кулуарах сената, будет ли он что-то менять в ведомстве, куда он был назначен не так давно. Также он сообщил, что стало с его предшественником Кайратом Абдрахмановым, передает корреспондент Zakon.kz.

"Принципиальных изменений в работе не будет. Тот внешнеполитический курс, который мы ведем, и вся эта доктрина будет проводиться в том же русле. Мы даже в составе заместителей министра в количестве изменений нет. Одна позиция замминистра изменена на позицию замминистра, курирующего экономические вопросы и координации экспорта - Ермек Кушербаев, до этого он был ответственным секретарем МИДа. На освободившееся место ответсека была рассмотрена кандидатура и согласована с главой государства - бывший посол в Казахстана в Таджикистане. Нурлан Сейтимов. На этой неделе он приступил к работе", - сообщил министр.

Также он рассказал о судьбе своего предшественника Кайрата Абдрахманова.

"Кайрат Кудайбергенович решил дальше остаться в дипломатической работе, и мы ожидаем его скорого назначения в одной из стран", - указал Атамкулов.

Оксана Скибан, Астана

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