Принимать решения по заключению договоров в ЕАЭС будут коллегиально

Потом будут проводить анализ экономической целесообразности заключения международного договора с учетом позиций государств-членов.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями", передает корреспондент Zakon.kz.

"Целесообразность заключения договоров государствами-членами ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или международными интеграционными объединениями будет рассматриваться коллегиально", - говорится в заключении профильного комитета сената.

Согласно документу, предложение о заключении международного договора может вноситься государством-членом, членом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) или третьей стороной. Также коллегия комиссии может в установленном порядке обратиться к членам совета ЕЭК с просьбой об инициировании вопроса о заключении международного договора.

"В случае согласия всех государств-членов с целесообразностью дальнейшего рассмотрения предложения о заключении международного договора, комиссия обеспечивает рассмотрение указанного вопроса в рамках соответствующих консультативных органов при коллегии комиссии и проводит предварительный анализ экономической целесообразности заключения международного договора с учетом позиций государств-членов", - указывается в заключении.

Как отмечается, подписание международного договора от имени ЕАЭС осуществляется на основании решения Высшего Евразийского экономического совета после выполнения государствами-членами в отношении проекта международного договора соответствующих внутригосударственных процедур.

Оксана Скибан, Астана

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