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Доллар слегка подешевел на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 379,56 тенге.

Фото : Alau.kz31 января 2019, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 379,56 тенге за доллар (-0,95 тенге), объем торгов – 55 050 тыс. долларов (+30 250 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8000 тенге за рубль, предложение – 5,8100 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс по китайскому юаню составил 56,5400 тенге за юань (+0,1100 тенге), объем торгов – 200 тыс. юань (-300 тыс. юань).

В обменниках курс доллара - 378,9-380,5 тенге, 436,3-439,7 тенге, рос.рубля - 5,78-5,83 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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