Доллар слегка подешевел на торгах
Cредневзвешенный курс доллара США составил 379,56 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 379,56 тенге за доллар (-0,95 тенге), объем торгов – 55 050 тыс. долларов (+30 250 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,8000 тенге за рубль, предложение – 5,8100 тенге за рубль.
Средневзвешенный курс по китайскому юаню составил 56,5400 тенге за юань (+0,1100 тенге), объем торгов – 200 тыс. юань (-300 тыс. юань).
В обменниках курс доллара - 378,9-380,5 тенге, 436,3-439,7 тенге, рос.рубля - 5,78-5,83 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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