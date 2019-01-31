Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России

По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику.

Фото : Днепр Час31 января 2019, 11:39

В случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

"Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая", - отметил он.

По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику, перестать быть унижающимся перед Западом "попрошайкой" и вести диалог с Россией.

Экс-министр напомнил, что Москва не применила никаких мер ни к фабрикам Петра Порошенко, ни к трем миллионам украинцев, которые работают в России, потому что "своя страна не дает".

Торговые ограничения

Москва и Киев обмениваются торговыми ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.

В конце декабря прошлого года правительство расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В него попала как продовольственная продукция, так и промышленная. Это стало ответной мерой на санкции со стороны Киева.

После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Также увеличился внешний долг государства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты