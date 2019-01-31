Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России
По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику.
В случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.
"Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая", - отметил он.
По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику, перестать быть унижающимся перед Западом "попрошайкой" и вести диалог с Россией.
Экс-министр напомнил, что Москва не применила никаких мер ни к фабрикам Петра Порошенко, ни к трем миллионам украинцев, которые работают в России, потому что "своя страна не дает".
Торговые ограничения
Москва и Киев обмениваются торговыми ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.
В конце декабря прошлого года правительство расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В него попала как продовольственная продукция, так и промышленная. Это стало ответной мерой на санкции со стороны Киева.
После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Также увеличился внешний долг государства.
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