Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России

По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику.

В случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

"Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая", - отметил он.

По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику, перестать быть унижающимся перед Западом "попрошайкой" и вести диалог с Россией.

Экс-министр напомнил, что Москва не применила никаких мер ни к фабрикам Петра Порошенко, ни к трем миллионам украинцев, которые работают в России, потому что "своя страна не дает".

Торговые ограничения

Москва и Киев обмениваются торговыми ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.

В конце декабря прошлого года правительство расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В него попала как продовольственная продукция, так и промышленная. Это стало ответной мерой на санкции со стороны Киева.

После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Также увеличился внешний долг государства.

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