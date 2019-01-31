Абаев призвал коллег из тюркоязычных стран вступить в технологический альянс

Цифровизация в Казахстане осуществляется по 5-ти ключевым направлениям.

В Алматы проходит заседание министров инфокоммуникационных технологий Совета содружества тюркоязычных стран, передает Zakon.kz.

На встречу прибыли представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Венгрии. Заместитель государственного секретаря по инфокоммуникациям, инновациям и технологиям Венгрии Кароли Солимар выступает в роли наблюдателя.

В рамках встречи глава МИК РК Даурен Абаев призвал коллег присоединиться к общему технологическому развитию.

"Цифровизация в Казахстане осуществляется по 5-ти ключевым направлениям, в рамках которых предусмотрены десятки крупных проектов, заключающих в себе большие возможности для международного сотрудничества. К примеру, в 2018 году на базе инфраструктуры международной выставки ЭКСПО мы создали международный технопарк IT стартапов "Astana HUB". Уже завтра технопарки стран-членов Евразийского экономического союза подпишут декларацию об интеграции. В этой связи призываю наших партнеров из стран Содружества тюркоязычных государств также вступить в этот перспективный технологический альянс", - сказал Даурен Абаев.

Все представители стран рассказали о существующем положении дел на сегодня в области инфокоммуникационных технологий, а также кибер-безопасности.

"В Казахстане за последние 10 лет количество пользователей сети Интернет увеличилось с 8% до 76%. Создано и активно развивается Казахстанское электронное правительство, посредством которого только за прошлый год было оказано порядка 30 млн госуслуг. Все крупные и мелкие города по всей стране охвачены связью 4-го поколения. Реализуются проекты по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов. Для качественного внедрения 5G, мы высвобождаем радиочастотный спектр в трех разных диапазонах", - сказал министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

В рамках заседания обсуждены вопросы развития совместных инфраструктурных проектов в области инфокоммуникационных технологий, а также консолидации усилий по укреплению региональной инновационной экосистемы.

"Информационные и коммуникационные технологии подразумевают всемирную интеграцию. Сегодня, эта важная сфера растет не по дням, а по часам. Значение сотрудничества в этой сфере – более 52% населения мира пользуется интернетом, оборот в этой сфере составляет более 2 трлн долларов. Сегодня мы подпишем протокол о нашей встрече, где мы отметим, те сферы, где мы уже начали сотрудничество и будем дальше его развивать", - рассказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдат Амреев.

По его словам, в рамках встречи будут обсуждены пути расширения текущего сотрудничества в области кибербезопасности, электронного правительства, спутниковых услуг и проекта TASIM / волоконно-оптической инфраструктуры, а также другие приоритетные вопросы, связанные с ИКТ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!