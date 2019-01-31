Вопрос по выделению грантов на науку подняли сенаторы

Вопрос требует незамедлительного решения в свете поставленных главой государства задач по поддержке научной сферы.

Сенатор Владимир Волков обратился с депутатским запросом к главе правительства Бакытжану Сагинтаеву по поводу ситуации с выделением грантов на научные работы, передает Zakon.kz.

"Поводом для депутатского запроса послужили многочисленные публикации в средствах массовой информации о нарушениях законодательства при принятии решений о грантовом и программно-целевом финансировании за счет государственного бюджета научных проектов и программ Министерства образования и науки Республики Казахстан", - сказал он.

Как отметил сенатор, на 2018-2020 годы общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на грантовое и программно-целевое финансирование, составила около 56 млрд тенге.

"Однако нынешняя ситуация с выделением грантов и эффективное использование этих средств вызывает очень большое беспокойство", - отметил сенатор.

Так, проведенный в 2018 году Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции предварительный анализ положения дел в этой сфере показал высокие коррупционные риски и многочисленные нарушения законодательства при распределении грантов, среди которых:

- формирование составов Национальных научных советов с нарушениями законодательства;

- нарушения утвержденных требований конкурсной комиссией при вынесении решении о выделении средств;

- слабый ведомственный контроль со стороны уполномоченного органа, и др.

По его словам, депутаты парламента неоднократно обращались к правительству по поводу необходимости изменений в системе бюджетного финансирования научных проектов.

"Выявленные нарушения свидетельствуют о слабой организационно-управленческой деятельности Министерства образования и науки РК.

Вопрос требует незамедлительного решения в свете поставленных главой государства задач в Посланиях народу Казахстана 2018 года по поддержке научной сферы", - резюмировал Волков.

В частности, предлагается довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП, софинансирование со стороны частного сектора всех прикладных научно-исследовательских разработок и выработки системной политики по поддержке молодых ученых с выделением им квот в рамках научных грантов.

В связи с чем сенаторы попросили главу правительства взять на особый контроль выполнение рекомендаций Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и предоставить информацию о мерах по устранению нарушений; провести соответствующую работу по предотвращению в дальнейшем указанных нарушений, в частности исключению пробелов в законодательстве по этому вопросу и снижению коррупционных рисков в данной сфере.

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