В ДГД Алматы прокомментировали извещения налоговых органов

Извещение, направленное Управлением государственных доходов по Бостандыкскому р-ну, представляет собой письменное оповещение адресата и, следовательно, участия в системе Обязательного медицинского страхования.

Департамент государственных доходов Алматы ответил адвокату Жангельды Сулейманову касательно незаконных извещений налоговых органов, передает Zakon.kz.

Сулемайнов рассказал, что многие граждане получили извещения о актуализации своего социального статуса. Отметив, что такие извещения незаконны.

"Президентом РК в Послании от 10.012018 г. указано о необходимости вовлечения населения в продуктивную занятость согласно Программы трудоустройства и развития массового предпринимательства. Это необходимо для пенсионного и медицинского обслуживания. Обязательное медицинское страхование является одним из главных внедрений в Казахстане, которое переводится с принципа "добровольности" на "обязательность". Согласно пп 4 п 2 и подпунктом 4 п 1 статьи 19 Налогового кодекса, налоговые органы вправе в пределах своей компетенции осуществлять разъяснения и давать комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налогового обязательства", - говорится в ответе ведомства.

Также сообщается, что извещение, направленное Управлением государственных доходов по Бостандыкскому р-ну, представляет собой письменное оповещение адресата и, следовательно, участия в системе Обязательного медицинского страхования.

"Согласно пп 2 и 3 п 1 статьи 18 статьи Налогового кодекса задачей налоговых органов является обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, а также своевременности исчисления, удержания и перечисления социальных платежей в соответствии с Законодательством РК. Социальные платежи - это обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. В связи с отсутствием у гражданина социального статуса налоговые органы не располагают сведениями и следовательно указывает три возможных случая. Использованы термины доступного характера, т.е. под "неофициальным" подразумевалось понятие, "работающий без заключения трудового договора". Текст в извещении соответствует Памятке, разработанной Управлением занятности и социальных программ", - отмечается в письме государственного органа.

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