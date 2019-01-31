Нигматулин встретился с населением и посетил ряд объектов Жамбылской области

Он ознакомился с работой "Казфосфата", подчеркнув его важность для отечественной экономики.

31 января председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с рабочей поездкой посетил Жамбылскую область, где провел встречи с трудовыми коллективами и населением региона, передает пресс-служба Мажилиса.

Спикер Палаты рассказал о законотворческой деятельности депутатов, акцентировав внимание на законах, принимаемых в поддержку инициатив главы государства. Заинтересованный разговор состоялся с трудовым коллективом "Казфосфата", ведущего предприятия химической промышленности Казахстана.

Компания специализируется на добыче и переработке фосфоритной руды, производстве и реализации желтого фосфора, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов. Всего порядка 20-ти видов фосфоросодержащей продукции поставляется в более чем 27 стран мира, включая Восточную и Западную Европу, СНГ, Китай.

Нурлан Нигматулин ознакомился с работой промышленного гиганта, подчеркнув его важность для отечественной экономики.

На встрече с работниками предприятия, говоря в целом о развитии нашей страны, председатель Мажилиса подчеркнул, что благодаря экономической политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева значительно увеличена доля обрабатывающей промышленности - до 9,5 триллионов тенге. Существенно возрос экспортный потенциал - казахстанская продукция продается в 110 странах мира. Успешно реализуется президентская программа социальной модернизации.

Нурлан Нигматулин рассказал жамбылцам о законодательной деятельности депутатов, акцентировав внимание на тех законопроектах, которые направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни казахстанцев и повышение благосостояния страны.

Как отметил Спикер Мажилиса, парламентарии активным образом способствовали усилению социальной направленности республиканского бюджета, перераспределив средства на строительство объектов водоснабжения, объектов образования, здравоохранения, на строительство дорог.

Среди принятых также Закон "О естественных монополиях", содержащий нормы, предусматривающие отчет всех субъектов естественных монополий о своих доходах и расходах.

- Принятие данных поправок призвано повысить качество оказываемых услуг и устанавливает справедливые тарифы для населения, - сказал Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул роль молодежи в успешном развитии страны, в реализации масштабных инициатив Президента Казахстана и в дальнейших достижениях такого крупного предприятия, как "Казфосфат".

Разговор получился на перспективу еще и потому, что предприятие производит и минеральные удобрения, являясь одним из основных поставщиков для отечественного сельского хозяйства. А потому рабочих интересовали и особенности развития агропромышленной отрасли.

Как отметил Нурлан Нигматулин, в работе Мажилиса находится соответствующий законопроект и депутатский корпус готов к рассмотрению всех предложений, исходящих и от аграриев, и от людей, производящих минеральные удобрения для сельского хозяйства.

Всего же, по словам председателя Мажилиса, в работе депутатов Палаты с начала сессии находилось 83 законопроекта, из которых 53 уже рассмотрено и одобрено. 40 законопроектов подписаны главой государства.

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