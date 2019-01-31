Правда или миф: Минздрав о стереотипах в медицине

Советами поделилась замглавного врача по лечебно-профилактической работе поликлиники №10 Астаны.

Стоит нам заболеть, как отовсюду поступают советы: пропарь ноги, не пей таблетки, кушай правильно… Среди расхожих доводов много мифов, которые на самом деле не обоснованы. Давайте разбираться!

В рамках проекта Министерства здравоохранения "Дені сау ұлт – қуатты мемлекет!" мы побеседовали с заместителем главного врача по лечебно-профилактической работе поликлиники №10 города Астаны Гульмирой Сулейменовой и попросили прокомментировать некоторые устоявшиеся в народе мнения, связанные с сезонными заболеваниями и здоровым образом жизни.

Маска спасет от заражения вирусами

МИФ!

– Маска для больных, а не для здоровых. Ходить по улице в марлевой повязке нет смысла (разве что надеть ее при входе в общественный транспорт или супермаркет). А вот надеть ее на больного, чтобы он не заразил других членов семьи, вполне разумно. Она остановит капельки слюны, богатые вирусом.

Вакцинация против гриппа убивает иммунитет

МИФ!

– Вакцинация – это введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заболевание или ослабит его отрицательные последствия. Механизм действия прививок сопряжен с работой иммунной системы. Сопротивляемость организма к определенным инфекциям является результатом работы иммунной системы человека. Она способна распознавать различные микробы, вирусы и продукты их жизнедеятельности (например, токсины, яды) и вырабатывать факторы защиты (антитела, активные клетки), которые уничтожают возбудителей заболевания и блокируют их яды до того, как они нанесут вред организму.

Пить антибиотиками без наблюдения врача нельзя

ПРАВДА!

– Обязательным условием для применения антибактериальных препаратов является назначение врача. Самолечение недопустимо и опасно. Основные опасности самолечения – искажение клинической картины, переход в хроническую форму, побочные эффекты.

При обморожении нужно тереть лицо, руки, тело шерстяной тканью

МИФ!

– Первая помощь при обморожении заключается в том, что нужно убрать человека с холода. Греть и растирать на морозе бесполезно и опасно – это приводит к омертвению кожи и появлению белых пятен на коже, можно получить микротравмы. Нельзя резко согревать тело и пить спиртное.

Напротив – важно обеспечить медленное согревание в помещении. Для этого также закройте сухой повязкой место обморожения, чтобы уменьшить скорость отогревания. Согревать нужно изнутри за счет обильного теплого и сладкого питья (некрепкий чай). А главное – обратитесь к врачу!

Когда замерз, нужно парить ноги

МИФ!

– В таких случаях необходимо постепенное согревание в помещении. Переоденьтесь в теплую одежду и согревайтесь изнутри, заварив теплый сладкий чай.

При ушибе нужно приложить холод

Правда!

– При ушибах мягких тканей в первые сутки показано применение холода. Для этого используют грелку с холодной водой или пузырь со льдом. Но сначала все же необходим осмотр медицинским работником.

При ангине нужно прогревать горло

МИФ!

– Ни в коем случае греть горло при ангине нельзя! Во-первых, при согревании происходит быстрое расширение сосудов, что может спровоцировать попадание бактериальной инфекции по кровотоку в другие органы и системы (тем самым вызвать осложнение ангины). Во-вторых, тепловые обработки способствуют распространению патогенной флоры по лимфатической системе. Миндалины – ее верхушка. В-третьих, тепло – лучшая среда для размножения бактерий. Согревая горло, вы подпитываете микроорганизмы, а не уничтожаете их.

Ячмень лечат прогреванием

МИФ!

– Прогревание ячменя опасно, особенно если развился гнойный процесс. Ячмень возникает из-за того, что по каким-то причинам закупоривается проток сальной железы. Ее "смазка" омывает ресницу. Если работа железы нарушается, оттока "смазки" нет, на веке возникает твердый бугорок. Он может покраснеть. Из-за воспаления бугорок растет, внутри него появляется гной. При прогревании гнойник может увеличиться до огромных размеров. Куда деваться гною? Бывает, он прорывает кожу, выливается в глаз. Инфекция распространяется, вызывая конъюнктивит (воспаление слизистой). Надо идти к специалисту. Врач сразу определит, надо ли вскрывать ячмень или эффективными будут рассасывающие процедуры, специальные капли.

По утрам полезно пить воду с пищевой содой

МИФ!

– Здоровому человеку можно пить по утрам стакан теплой воды (комнатной температуры). Добавлять пищевую соду противопоказано.

Бегать нужно именно по утрам, по вечерам – пользы нет

МИФ!

– Если просыпаться по утрам вам сложно, после пробуждения долго приходите в себя, то вам больше подойдет бег по вечерам. Если же вы, наоборот, жаворонок, утром полны энергии и сил, а вечером после работы уже клонит в сон, выбирайте утреннюю тренировку.

Свои преимущества есть как у утренней, так и у вечерней пробежки. Утренняя дарит заряд бодрости на целый день, поднимает настроение и приводит организм в тонус. Вечерний снимает стресс после напряженного рабочего дня и обеспечивает крепкий сон. Не важно, в какое время суток вы бегаете, главное делайте это регулярно!

Автор: Рашида Мухаметкалиева

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