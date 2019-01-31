Объявлено о подписании контракта Головкина с "проектом на миллиард"

Вторым боем Геннадия на DAZN, вероятнее всего, будет бой Альварес-Головкин III.

Российское издание Fightnews.info сообщило об официальном подписании казахстанского боксера Геннадия Головкина контракта со стриминговой платформой DAZN, сообщает Sports.kz.

"Стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заключил контакт с телеканалом DAZN на два поединка.

Большую часть своей карьеры на чемпионском уровне Головкин провел на телеканале HВO, однако, в конце 2018 года кабельная телесеть приняла решение, что бокс ее больше не интересует и с 2019 года они не будут транслировать поединки.

Основной выбор Головкина лежал между тремя телеканалами — новичками DAZN, которых представляет на территории США Эдди Хирн, Premier Boxing Champions с Элом Хэймоном и телеканалом ESPN и Бобом Арумом. По слухам, со стороны Premier Boxing Champions и DAZN Головкину поступили похожие предложения и от PBC была предложена даже большая сумма за первый "разминочный" бой, после которого последовал бы один большой поединок. Согласно условиям Premier Boxing Champions, второй бой Головкин должен был провести против Джермалла Чарло, имя первого соперника не упоминалось в прессе. DAZN же предложил немного меньше за проведение первого поединка, но, по условиям контракта, вторым боем Геннадия на этом телеканале, вероятнее всего, будет бой Альварес-Головкин III. Минимальный гонорар, который Геннадий получит за два этих поединка в сумме, составляет 10 миллионов долларов", — пишет СМИ.

При этом, как передает корреспондент The Ring Майк Коппинджер, Головкин в своем следующем бою может встретиться с действующим обладателем титула WBO американцем Деметриусом Эндрейдом.

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