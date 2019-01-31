Мошенница, получавшая от своих жертв сотни миллионов тенге, задержана в Алматы

Сейчас полицейские проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным по всей стране.

Серийная мошенница задержана в Алматы. По данным полиции, масштабы ее преступного промысла могли охватить всю страну, и речь может идти о сотнях обманутых граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемая Ж, 1982 г.р. под предлогом ведения совместного бизнеса, пообещав помочь в приобретении товаров народного потребления из Китая и Кыргызстана, находила доверчивых граждан и, преследуя корыстный интерес, предлагала им вложиться в бизнес. Она завлекала свои жертвы легендой о налаженных каналах реализации товара и большой прибыли. Однако полученные на развитие "бизнеса" денежные средства женщина присваивала. В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшим, составляет свыше 200 миллионов тенге. Только по нашему району ею совершено 20 аналогичных преступлений", – рассказал начальник УП Алмалинского района Данияр Мендебаев.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.4 УК РК "Мошенничество". Установлено, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. Всех, кто пострадал от преступных действий этой женщины, полицейские просят обращаться по следующим телефонам: 254-46-12; 8-775-203-64-04; 8-702-333-42-64; 8-702-007-55-11.

Фото пресс-службы ДП Алматы

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