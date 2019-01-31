"Челси" впервые за 22 года проиграл в премьер-лиге

Лондонский "Челси" в матче 24-го тура чемпионата Англии проиграл на выезде "Борнмуту" со счетом 0:4.

"Борнмут" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии разгромил лондонский "Челси" со счетом 4:0. Все голы в этой встрече были забиты после перерыва. Дубль оформил норвежский нападающий Джошуа Кинг, по разу отличились валлийский хавбек Дэвид Брукс и английский защитник Чарли Дэниелс, поразивший ворот Кепы Аррисабалаги на пятой добавленной минуте, передает РБК.

Кинг забил 38-й гол в чемпионате Англии и вышел на третье место в списке лучших норвежских бомбардиров премьер-лиги, сравнявшись по этому показателю с Джоном Карью ("Астон Вилла"/"Сток Сити") и Туром Андре Флу ("Челси"/"Сандерленд"). Впереди — Стеффен Иверсен ("Тоттенхэм"/"Вулверхэмптон", 40 голов) и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 91).

"Челси" впервые за 22 года проиграл в чемпионате Англии с разницей в четыре мяча. В сентябре 1996 года столичная команда уступила "Ливерпулю" со счетом 1:5.

Лондонцы проиграли на выезде три матча подряд во всех турнирах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:7. Ранее "Челси" уступил "Тоттенхэму" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (0:1) и "Арсеналу" в премьер-лиге (0:2).

"В первом тайме мы сыграли очень хорошо. Тем не менее мы пропустили уже через две минуты после перерыва и прекратили играть. В атаке мы выглядели не как команда, а как 11 разрозненных футболистов. Мне сложно понять это, поскольку по тому, что я увидел в первом тайме, у нас были все возможности, чтобы решить эту проблему", — цитирует главного тренера "Челси" Маурицио Сарри официальный сайт клуба.

По итогам 24-го тура "Челси" выпал из лигочемпионской четверки, опустившись на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. У команды равное количество очков с "Арсеналом" (по 47) и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (+17), но "канониры" забили на десять голов больше (50 против 40).

"Ливерпуль", дома сыгравший вничью с "Лестером" (1:1) увеличил отрыв от занимающего второе место "Манчестер Сити" до пяти очков (61 против 56). Команда Хосепа Гвардиолы в рамках 24-го тура уступила на выезде "Ньюкаслу" (1:2). На третьей позиции — "Тоттенхэм" (54 очка), в концовке встречи вырвавший победу в домашнем матче с "Уотфордом" (2:1).

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