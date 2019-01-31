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В Алматы задержан гражданин Азербайджана, укравший сейф из магазина

Вора взяли с поличным, когда он пытался загрузить добычу в автомобиль.

Фото : pixabay.com31 января 2019, 14:06

24-летнего гражданина Азербайджана, укравшего сейф из магазина, задержали с поличным сотрудники оперативно-поискового отдела криминальной полиции Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Операция по его поимке проведена на улице Момышулы, в Ауэзовском районе Алматы. Оперативники заметили, как молодой мужчина бежит с огромной сумкой в сторону проезжей части и спешно пытается загрузить эту сумку в автомобиль. Причем не в багажник, а на пассажирское сиденье. Его действия показались полицейским подозрительными, и они решили проверить странного мужчину.

"Как было установлено после задержания, в сумке находился сейф, который подозреваемый, путем тайного хищения вынес из подсобного помещения одного из магазинов. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным правонарушениям на территории города. Кроме того, не исключается вероятность участия в данном преступлении других лиц, их личности сейчас устанавливаются, они обязательно будут задержаны и преданы суду", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

В полиции дополнили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.2 УК РК "Кража". На данный момент подозреваемый,оказавшийся гражданином Азербайджана 1995 г.р., водворен в изолятор временного содержания.


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