Рамиль Мухоряпов: Бюджетные авиалинии составят конкуренцию ж/д перевозкам

Отечественным авиакомпаниям сложно работать в Казахстане по бизнес-модели лоукостеров из-за жесткого государственного регулирования.

Со-основатель холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов и руководитель объединенной компании Chocotravel.com & Aviata.kz Николай Мазенцев в интервью сайту forbes.kz дали оценку потенциалу и перспективам развития бюджетных авиакомпаний в Казахстане.

Николай Мазенцев считает, что отечественным авиакомпаниям сложно работать в Казахстане по бизнес-модели лоукостеров из-за жесткого государственного регулирования.

"С точки зрения цены и Scat, и Bek Air в период акций дают цены около $25 на рейсе Алматы-Астана - вполне себе цена лоукостера для такого расстояния. Но из-за отсутствия возможности самостоятельного регулирования тарифов, отсутствия конкуренции между аэропортами, этим компаниям не просто. В то же время тренд того, что зарубежные лоукостеры набирают популярность среди казахстанских клиентов, очевиден".

Одной из составляющих низкой себестоимости перевозок у существующих зарубежных лоукостеров, Николай Мазенцев называет наличие безбагажного тарифа.

"Безбагажный тариф - это один из факторов, влияющих на снижение стоимости авиабилета. Пассажирам лоукостера предоставляется выбор: лететь без багажа, но по минимальной цене. За все остальное лоукостер взимает оплату. Таков принцип работы лоукостера - предоставлять по базовому тарифу только сам перелет и ручную кладь без дополнительных опций в виде зарегистрированного багажа, питания, выбора более комфортного кресла… Если вы летите на свадьбу в Шымкент, вполне можно обойтись ручной кладью, и вы заплатите за перелет меньше. Таким образом, себестоимость фактического перелета значительно уменьшается".

Развитие лоукостеров торпедируется отсутствием второстепенных аэропортов в городах, и монопольное положение аэропортов сводит на нет конкуренцию среди аэропортов, заявляет руководитель aviata.kz.

"Лоукостеры обычно выбирают аэропорты, которые требуют минимальные сборы. В Казахстане, в частности в Алматы, конкуренции между аэропортами нет, что также затрудняет развитие лоукостеров. Поэтому, благоприятная среда для создания бюджетных авиалиний - это возможность вывода дополнительных услуг из себестоимости авиабилета, безбагажный тариф и конкуренция между аэропортами".

Между тем Рамиль Мухоряпов прогнозирует, что бюджетные авиакомпании уже в скором времени изменят рынок пассажирских перевозок в Казахстане.

"Он (рынок-прим. Zakon.kz) будет продолжать переходить в онлайн. Следующий рывок рынку могут дать появление бюджетных авиалиний, которые могут оттянуть часть клиентов у железных дорог. Уже сейчас мы в Chocotravel.com при запросе ж/д билета показываем альтернативные цены полета на самолете".

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