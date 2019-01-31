Нигматулин обсудил с молодежью инициативы Президента

Он рассказал молодым жамбылцам и о работе депутатского корпуса.

Главной темой встречи председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с молодежной общественностью Жамбылской области стало выступление Президента Казахстана на открытии Года молодежи, передает пресс-служба Мажилиса.

Встреча состоялась в Таразском государственном университете им. М.Х. Дулати, где собрались студенты вузов региона, молодые ученые. На встречу с Нигматулиным молодежные активисты пришли со своими достижениями, представив их на выставке студенческих стартапов.

Большой интерес молодые казахстанцы проявили к недавнему выступлению Главы государства на открытии Года молодежи. Разговор получился очень предметным и обстоятельным. Все инициативы Президента страны, как поделились представители молодого поколения, вдохновляют их и создают новые возможности.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати отвечает высоким требованиям и современным тенденциям и потому его выпускники будут способствовать тому, чтобы Казахстан стал интеллектуальной державой.

Нурлан Нигматулин рассказал молодым жамбылцам и о работе депутатского корпуса. Отдельное внимание Спикер Мажилиса уделил и такому ожидаемому в Парламенте законопроекту, который касается статуса педагога.

- Сегодня, когда в нашей стране происходят процессы модернизации всех сторон жизни общества, роль педагога возрастает, - сказал Нурлан Нигматулин.

Встречи председателя Мажилиса с жителями Жамбылской области продолжились в Общественной приемной местного филиала партии «Нұр Отан». Нурлан Нигматулин провел прием граждан по личным вопросам, в ходе которого ответил на ряд волнующих жамбылцев вопросов. В частности, они касались возможности получения молодыми специалистами кредитов и подъемных на приобретение жилья, приехавшими в небольшие города, газификации Сарысуского района Жамбылской области, получения кредита для развития собственного дела и др.

-Очень важно, чтобы эффект от масштабных преобразований, инициированных Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, ощутили именно регионы страны. Это: реализация перспективных проектов, в первую очередь, в социальной сфере, цифровизация, и модернизация предприятий. Очевидно, что сегодня к этой масштабной работе необходимо, прежде всего, активно подключать молодежь. И сегодняшние встречи показали, что инициативы Главы государства, не только находят поддержку, но и позволят молодым казахстанцам, особенно в Год молодежи, в полной мере реализовать свой потенциал на благо страны и общества, - сказал Нурлан Нигматулин.

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