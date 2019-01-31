После обысков по делу сенатора Арашукова изъяли 50 килограммов драгоценностей

Также были найдены золотые слитки, крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях, а также различное оружие.

"Ъ" стало известно о первых результатах обысков, проведенных накануне по делу организованного преступного сообщества (ОПС) советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова и его сына сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.

После задержания подозреваемых, а ими помимо Арашуковых стали как минимум четверо руководителей газовых компаний в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), были проведены обыски "в целях отыскания и изъятия орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов по поставкам газа и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела".

В результате только по одному из адресов удалось обнаружить и изъять более 50 кг ювелирных изделий, протоколирование которых ведется до сих пор. Также были найдены золотые слитки, крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях, а также различное оружие. В ближайшее время все это будет доставлено в Москву, где ведется предварительное следствие, и приобщено к уголовному делу.

В столицу из СКФО самолетами доставляют и задержанных, которых после предъявления обвинений отвезут в Басманный суд для избрания меры пресечения. Рауфа Арашукова суд по ходатайству Главного следственного управления СКР арестовал вчера, 30 января. Предполагается, что 31 января перед судом предстанет его отец, с участием которого еще проводятся следственные действия.

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