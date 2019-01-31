Nike обвинили в оскорблении мусульман из-за логотипа на подошве кроссовок

Создатель петиции указывает, что на подошве этой модели кроссовок размещен стилизованный логотип, который напоминает написанное по-арабски слово "Аллах".

На портале Change.org была создана петиция, призывающая компанию Nike и ее генерального директора Марка Паркера отозвать из продажи партию кроссовок Air Max 270, пишет Rbc.ru.

Создатель петиции Сайка Норин указывает, что на подошве этой модели кроссовок размещен стилизованный логотип, который напоминает написанное по-арабски слово "Аллах". Надпись из-за своего расположения неминуемо будет подвергаться ударам и пачкаться.

"Размещать имя Бога на обуви — возмутительно и мерзко. Это неуважительно и крайне оскорбительно для мусульман и для ислама. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости по отношению ко всем", - говорится в документе.

Автор петиции также призывает компанию отозвать из продаж по всему миру "эту богохульную и оскорбительную обувь" и все товары с логотипом, напоминающим слово "Аллах". Кроме того, отмечает Норин, подобный случай уже был в истории компании в 1997 году, и тогда компания пообещала, что будет внимательно относиться к дизайну своих логотипов.

В ответном заявлении Nike, которое цитирует Bloomberg, говорится, что стилизованная надпись имеет отношение только к логотипу марки - Air Max, а любое другое толкование "возникает непреднамеренно". "Nike уважает все религии, и мы серьезно обеспокоены такими проблемами", — подчеркивает компания.

На момент публикации заметки под петицией поставили подписи почти 18 тыс. человек.

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