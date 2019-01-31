В рамках цифровизации строительной отрасли и ЖКХ реализуются два проекта

В 2018 году строительная отрасль показала устойчивые темпы роста и составила 4,1% к уровню 2017 года.

Контроль за строительством жилья и работой КСК обеспечат два проекта: цифровой портал Е-QURYLYS, связанный с контролем качества строительства и приемки объектов в эксплуатацию и информационная система Е-SHANYRAQ обеспечит прозрачность потребления коммунальных услуг и работы КСК, передает inform.kz.

В целом, в 2018 году строительная отрасль показала устойчивые темпы роста и составила 4,1% к уровню 2017 года, рост производительности труда 9%. В жилищном строительстве инвестиции увеличились на 8,1% до 1,2 трлн тенге.

Показательным является то, что на 1 тенге государственных средств по госпрограмме "Нұрлы жер" было привлечено 6 тенге частных инвестиций. Сданы в эксплуатацию рекордные 12,5 млн кв. метров нового жилья. Это выше уровня 2017 года на 12,1%. Ввод жилья на одного жителя за 2018 год составил 0,68 кв. м. Это самый высокий показатель среди стран СНГ (России - 0,54 кв. м., Беларусии - 0,40 кв. м., Узбекистан - 0,36 кв. м.).

Жилищные условия улучшили более 113 тыс. семей, в том числе за счет государственных средств обеспечено арендным и кредитным жильем свыше 14 тыс. Семей. Из них арендного - 3,7 тысяч и кредитного - 11 тысяч квартир. По вводу жилья во всех регионах наблюдается положительная динамика. При этом, наибольший рост показали Мангистауская (141%), Атырауская (127%), Туркестанская (122%) и Жамбылская (121%) области.

Для успешной реализации программы "7-20-25", увеличено финансирование на строительство инженерных коммуникаций до 100 млрд тенге. Для исполнения поручения по строительству ежегодно не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи в городах Астана, Алматы и Шымкенте определены механизм и источники финансирования. В целом в 2019 году планируется построить 13 млн кв. метров нового жилья. Благодаря этому порядка 118 тыс. семей будут обеспечены жильем. Все принимаемые меры направлены на выполнение целевого индикатора - до 30 кв. м на человека до 2030 года.

По итогам прошлого года доля казсодержания в строительстве составила 77%, тем самым превысив уровень 2017 года на 5%, в том числе по жилищному строительству 86%. С прошлого года на сельское водоснабжение ежегодно выделяется 100 млрд тенге из всех источников финансирования. Благодаря этому 84,4% сельского населения обеспечено центральным водоснабжением (6,5 млн человек).

В течение 3-х лет обеспеченность питьевой водой городского населения составит 98% (10,9 млн человек) и сельского - 88,5% (6,9 млн человек).

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