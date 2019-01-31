В Астане значительно возросло число пожаров на автотранспорте

Если в 2017 году был зарегистрирован 161 такой случай, то в 2018 – уже 178.

В 2018 году на территории столицы зарегистрировано 178 пожаров на автомобильном транспорте, что на 10,6 % больше по сравнению с 2017 годом. Тогда был зарегистрирован 161 такой случай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как отметили в ведомстве, проблема пожаров на автотранспорте становиться все более актуальной. Горят не только старые, но и современные автомобили, оснащенные большим количеством электрооборудования.

"Основной причиной возникновения пожаров на автомобилях, является короткое замыкание электрической проводки – 89,3% от общего числа пожаров. Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированное использование различного дополнительного электрооборудования нередко приводят к перегреву, а также короткому замыканию электрооборудования. При загорании в моторном отсеке легкового автомобиля, находящегося на стоянке, пламя распространяется до салона через 8-10 мин. Полностью салон загорается через 1-3 минут", – сообщили в ведомстве.

Учитывая все вышесказанное, спасатели дали практические советы автолюбителям, как правильно поступить, если автомобиль все же загорелся:

- Тут же остановитесь, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот (как показывает практика, 90% возгораний происходит в электропроводке двигателя) и направьте огнетушащее вещество в подкапотное пространство.

- Если огнетушитель не сработал или действие его оказалось неэффективным, вызывайте 101, а для дальнейшего тушения пожара используйте песок и землю.

- При загорании в салоне автомобиля по возможности не оставляйте двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через приоткрытую дверь или окно.

- Открывая дверь автомобиля, с целью защиты от возможных выбросов пламени, прикрывайтесь полотном двери

- Если возгорание ликвидировано и есть такая возможность – сорвите провод с клеммы аккумулятора.

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