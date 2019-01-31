Центнер наркотиков в подвале - полиция задержала пять членов преступной группы
Начато досудебное расследование.
Фото : КУИС МВД РК31 января 2019, 17:27
В пресс-службе ДП Актюбинской области рассказали о задержании членов преступной группировки наркодилеров, передает Zakon.kz.
Сотрудниками УБН Департамента полиции Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован крупный канал поставки наркотиков в область.
Как сообщалось ранее, 30 января при проведении целенаправленных оперативных мероприятий сотрудниками УБН совместно с сотрудниками ДУИС в подвале недостроенного дома в одном из садоводческих коллективов обнаружены пять сумок с марихуаной весом 110 кг.
"Полицейскими установлены и задержаны пять членов преступной группы. Начато досудебное расследование по ст. 297 ч.4 УК РК (Незаконное изготовление, хранение в целях сбыта наркотических веществ). В целом в Актюбинской области количество наркозависимых снижено на 30 %", - отметили в пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области.
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