Диверсификация в сельском хозяйстве: чего ждать фермерам

Главное условие диверсификации – выгода.

На прошедшем 30 января расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев затронул вопрос сельского хозяйства и производства на более выгодных условиях. Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев рассказал корреспонденту Zakon.kz, каких изменений ждать в аграрном секторе.

Прирост производительности труда в АПК в 2018 году составил 23%. Одним из факторов повышения труда является диверсификация посевных площадей.

- Мы рассматриваем два уровня диверсификации. С одной стороны мы применяем ко всей отрасли аграрно-промышленного комплекса. В чем заключается суть диверсификации? Простыми словами: не клади яйца в одну корзину. То есть нельзя делать упор на какую-то одну отрасль. Все эти годы у нас был перекос на растениеводство: производство зерновых, экспорт зерновых, пшеницы, муки. Происходил дисбаланс в пользу растениеводства, соответственно все занимались растениеводством, сеяли, и госпрограммы были по поддержке растениеводства. В рамках новой госпрограммы, которая является элементом диверсификации, мы пришли к выводу, что нам выгодно продавать продукцию животноводства. Чтобы получить продукт животноводства, необходимо использовать растениеводство (корма). Тогда по принципу экономики появляется добавочная стоимость, - объяснил Арман Евниев.

Второй уровень диверсификации заключается внутри конкретной отрасли.

- Многие годы было засилье растениеводства, все держалось на пшенице. Даже на западе страны, в Карагандинской области, где урожай пшеницы был 2-3 раза за 10 лет, все равно продолжали заниматься выращиванием пшеницы. Это неправильно. Поэтому мы решили внутри растениеводства также провести диверсификацию: не всем заниматься пшеницей. Тут мы приходим к выводу, что стоит заниматься орошаемыми землями, где можно выращивать кормовые культуры, сады, бахчи и т.д. Как только происходит орошение можно выращивать массу культур и ориентироваться на рынок, - продолжил он.

Сегодня площадь орошаемых земель по стране составляет 1,4 млн га. К 2021 году это число планируется увеличить до 2 млн га. Стоит отметить, что в советское время площадь таких земель была 2,3 млн га, но из-за износа сетей, инфраструктуры, возможности хозяйств, обслуживания один миллион гектар был потерян. Поэтому к 2030 году стоит задача не только достичь былых размеров, но и увеличить их до 3 млн га.

- Если выращивать на гектаре тонну пшеницы, то можно получить 200 долларов, если выращивать хлопок – это уже 1000 долларов с гектара, если сады – до 20 тысяч долларов с гектара. Поэтому орошение земель – это быстрая победа, которую мы можем достичь, - сказал Арман Евниев.

Однако помимо орошаемых земель на территории нашей страны есть и богарные земли. Там помимо привычной пшеницы можно выращивать масличные культуры: рапс, лен, подсолнечник.

- Выбор, что выращивать не должен идти по указке, аграрии могут сами выбирать, что более выгодно. Например, ни в одной программе или протоколе не было указания выращивать лен, но в 2018 году Казахстан стал мировым лидером в производстве льна, только благодаря тому, что это выгодно.

Сегодня министерство сельского хозяйства призывает аграриев выращивать то, что действительно выгодно и имеет спрос на рынке.

- Главное условие диверсификации – выгода. Мы хотим, чтобы фермеры открыли глаза и посмотрели на рынок, что на самом деле выращивать и продавать выгодно. Поэтому одно из значимых решений госпрограммы, которая была принята в 2018 году правительством, это отказ от выплат субсидий на один гектар. Раньше фермер получал субсидии вне зависимости от того, что он выращивает. Сегодня система поменялась в сторону инвестирования. Теперь фермер своими силами ищет деньги на переустановку своего хозяйства в пользу более выгодных культур, показывает результат, а мы ему возвращаем 25% его вложений, в случае если его культура действительно актуальна. Деньги, которые мы сэкономили на субсидиях, это 40 млрд тенге, мы направляем в эту же сферу, но уже в виде инвестиционных субсидий, - подытожил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

Для дальнейшего роста экспорта необходимо продолжить тренд на глубокую переработку зерна на макаронные изделия, крахмал, клейковину, глютен и даже органическое химическое волокно. Такие проекты уже реализованы в Капшагае, Тайынше. Сейчас выходит на стадию строительства мощный проект в Костанае.

Асема Тунгушбаева

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