Реальный тюремный срок получила карманная воровка в Талдыкоргане

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В Талдыкоргане осуждена карманная воровка, уже судимая в Алматы за совершение аналогичных преступлений и приговоренная к ограничению свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

В обвинительном заключении, озвученном в ходе судебного заседания, выяснилось, что, будучи осужденной к 4 годам ограничения свободы, она в течение одного дня совершила в Талдыкоргане пять карманных краж.

"Дильда Дюсупова,1990 года рождения, была задержана по подозрению в краже сотовых телефонов у пяти местных горожан. Все телефоны одной марки "Самсунг". Уголовное расследование по доказанным фактам проводилось по статье 188 части 2 УК РК и по завершению было направлено на рассмотрение в суд города Талдыкорган", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Приговором Талдыкорганского городского суда Дильда Дюсупова признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.188 ч.2 УК РК, которой, с учетом не отбытой части ранее наложенного наказания, окончательно назначено лишение свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В полиции дополнили, что в оглашенном приговоре также указано о необходимости взыскать с осужденной в пользу истцов все суммы причиненного материального ущерба в размере стоимости всех пяти похищенных телефонов в общей сложности около 400 тысяч тенге.

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