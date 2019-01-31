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Асет Асавбаев покинул пост председателя Комитета транспорта

Он ушел с поста по собственному желанию.

Фото : BNews.kz31 января 2019, 17:56

Асет Асавбаев покинул пост председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передаёт корреспондент BNews.kz.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что он уволился согласно приказу от 28 января 2019 года.

С 2013-2014 годы Асавбаев работал Председателем Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С августа 2014 года стал Председателем Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В октябре 2018 года сообщалось, что председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил наказать Асета Асавбаева за неэффективные меры по борьбе с коррупцией.

Так, по его словам, инспекция транспортного контроля в стране стала рекордсменом по числу коррупционных преступлений. В этой сфере встречается более 90% нарушений закона. С начала 2018 года к уголовной ответственности привлекли 33 сотрудников.


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