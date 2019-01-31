Полиция Астаны обсудила с учителями синтетических наркотиков и "аптечную" наркоманию

Педагогам дали рекомендации по беседе с родителями на острые темы.

Департамент по противодействию наркопреступности МВД, управление образования Астаны и ОФ "Свободные люди" провели встречу с преподавателями и завучами столичных школ по проблемам синтетических наркотиков и "аптечной" наркомании, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Встреча - первый этап долгосрочной программы, которая должна охватить все общеобразовательные учреждения Астаны.

Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Берикхан Нургалиев пояснил, что основной акцент профилактической программы сделан на взрослом окружении подростков – родителях и педагогах. Она охватывает две проблемы, характерных для подростковой среды, - синтетические наркотики нового поколения и "аптечную" наркоманию.

С информацией о современных проблемах подростковой наркомании выступила руководитель ОФ "Свободные люди" Ольга Агапова. Она презентовала педагогам лекцию для родителей о новых способах распространения психоактивных веществ через интернет-ресурсы, о признаках и последствиях их употребления.

В 2018 году по инициативе МВД министерство информации и коммуникаций заблокировало около 5 тыс. интернет-ресурсов, с помощью которых осуществлялась реклама и распространение наркотических средств и психотропных веществ. Выявили и удалили более 2,5 тыс. граффити-надписей с электронными контактами распространителей наркотиков. За их нанесение к административной ответственности привлекли 12 человек.

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