Водителям Алматинской области советуют побыть дома
В регионе резко ухудшились погодные условия.
Фото : pxhere.com31 января 2019, 18:30
АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратилось к жителям Алматинской области с предупреждением о состоянии дорог в регионе, передает Zakon.kz.
в Алматинской области резко ухудшились погодные условия. Из-за метели и гололеда водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Всех пользователей автодорог призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.
В целях безопасности в регионах с аномальными погодными условиями ограничено движение.
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