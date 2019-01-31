Водителям Алматинской области советуют побыть дома

В регионе резко ухудшились погодные условия.

АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратилось к жителям Алматинской области с предупреждением о состоянии дорог в регионе, передает Zakon.kz.

в Алматинской области резко ухудшились погодные условия. Из-за метели и гололеда водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Всех пользователей автодорог призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.

В целях безопасности в регионах с аномальными погодными условиями ограничено движение.

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