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Человек попал под поезд в Ерейментау

Нарушителя задело по касательной, мужчина скончался в больнице.

Фото : pxhere.com31 января 2019, 18:56

На станции Ерейментау в Павлодарской области 30 января поезд наехал на человека, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "КТЖ- Грузовые перевозки".

Инцидент произошел в 21:32 на станции Ерейментау Павлодарского отделения дороги. При следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение с подачей оповестительного звукового сигнала по причине нахождения на путях постороннего человека.

Наезд предотвратить не удалось, нарушителя задело по касательной. В результате он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что в результате полученных травм пострадавший скончался.

Создана специальная комиссия, случай расследуется ЛОВД ст. Ерейментау.

Железнодорожники напоминают, что железная дорога является источником повышенной опасности и призывает неукоснительно следовать правилам безопасности. Главная причина травматизма на путях – неосторожность и невнимательность граждан, переходящих рельсы в неустановленных местах.


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