Назарбаев рассказал о своей диете

Совет от президента, как быть всегда в форме и какой диеты для этого придерживаться.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как поддерживать себя в хорошей форме и что поможет обеспечить крепкое здоровье, передает Zakon.kz со ссылкой на ТРК Президента РК.

В опубликованном на странице Instagram видеоролике Назарбаев рассуждает на тему здорового образа жизни:

"Кого ни спросишь – все хотят худеть. И худые тоже хотят похудеть! Вечные диеты, мясо кушать вредно, жир тем более. Как мы, казахи, можем жить без мяса? Однажды поймали одного вора и спрашивают у него - вот зачем ты все время воруешь? И он отвечает: вот когда конина перестанет быть вкусной, тогда я перестану воровать. Мой принцип: человек должен кушать то, что его организм требует. Все время я говорю, что надо заниматься спортом. Человек должен за собой следить. МЫ должны быть здоровой нацией. Я знаю, что наша молодежь к этому стремится. Никаких диет специальных я не придерживаюсь".

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