Объем средств, охваченных аудитом в Алматинской области, составил 119 195 460,1 тыс. тенге

По результатам проведенных аудиторских мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 159 должностных лиц объектов аудита, в том числе: 104 - замечания, 49 – выговоров, 6 - строгих выговоров.

Об этом сегодня на брифинге в региональной службе сообщил заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита по Алматинской области Мусабек Азамат, передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматинской области.

- Одним из основных задач внутреннего государственного аудита являются анализ, оценка и проверка достижения объектом государственного аудита прямых и конечных результатов, надежности и достоверности финансовой и управленческой информации, сохранности активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, - сказал Мусабек Азамат.

В целях предотвращения и недопущения нарушения департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области за период с 1 января по 31 декабря 2018 года были проведены 356 аудиторских мероприятий, в том числе 336 - внеплановых мероприятий, и 20 - плановых мероприятий. По их результатам выдано 238 предписания по их устранению, 195 исполнено, 43 частично.

По словам спикера, департаментом также проведены 153 аудиторских мероприятия по письмам и постановлениям правоохранительных органов и 77 проверок по обращениям физических и юридических лиц.

Общий объем средств охваченных аудитом составил 119 195 460,1 тыс. тенге. Из них общая сумма установленных нарушений 70 872 910,4 тысяч тенге, в том числе финансовые нарушения на сумму 19 713 275,4 тысяч тенге, нарушения процедурного характера 51 159 635,0 тысяч тенге. Подлежащих к восстановлению, отражению по учету, приведению в соответствие и к возмещению в бюджет на сумму 19 761 916,4 тыс.тенге, восстановлено, отражено по учету, приведено в соответствие и возмещено в доход в бюджета 19 666 294,8 тыс.тенге (что составляет 99,5 %), поделился Азамат Мусабек.

По результатам проведенных аудиторских мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 159 должностных лиц объектов аудита, в том числе: 104 - замечания, 49 – выговоров, 6 - строгих выговоров.

Затем руководитель отдела финансовой отчетности Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Барлыбек Айнабеков, проинформировал об изменениях формата проведения плановых аудиторских мероприятий согласно перечню в 2019 году, изменения вызваны с приоритетом проведения аудиторских мероприятий по достоверности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

- Департаментом плановые проверки в основном проводились на соответствие деятельности ГУ действующим нормативно-правовым актам по использованию средств республиканских и местных бюджетов, а по ведению бухгалтерского учета осуществлялась тематическая проверка отдельных вопросов. После утверждения в 2017 году процедурного стандарта "Аудита финансовой отчетности" аудит проводится углубленно по достоверности всех показателей утвержденных для ГУ форм финансовой отчетности, - сказал он.

Основной задачей аудита финансовой отчетности является получение обоснованного подтверждения достоверности финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений.

В 2018 году в Департаменте для качественного проведения аудиторских мероприятий по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности создан Отдел аудита финансовой отчетности, который специализируется на проведении аудиторских мероприятий по достоверности финансовой отчетности ГУ и консолидированной финансовой отчетности. На сегодняшний день данный отдел укомплектован квалифицированными специалистами-государственными аудиторами.

- Напоминаем всем руководителям, главным бухгалтерам и бухгалтерской службе ГУ о необходимости строго руководствоваться и соблюдать все требования действующих нормативно-правовых актов РК по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, - подытожил Барлыбек Айнабеков.

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