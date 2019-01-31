В акимате Алгинского района Актюбинской области запустили кабинет в стиле "open space"

Также рядом с офисом для посетителей предусмотрена зона самообслуживания с подключением к интернету, где граждане смогут получить электронные государственные услуги.

Коррупционные риски зачастую возникают при прямом контакте госслужащих и граждан в кабинетах за семью замками. Для устранения данных проблем по поручению акима области Бердыбека Сапарбаева в рамках проекта "Ақтөбе – адалдық алаңы" в акимате Алгинского района Актюбинской области впервые среди районных акиматов открыли кабинет по типу "открытого пространства".

Офис "open space", оборудованный камерой видеонаблюдения, расположился на первом этаже районного акимата.

Здесь от специалистов до акима района планируют вести прием граждан, а также проводить заседания земельных, конкурсных комиссий, а также комиссии по выделению субсидии.

"Ранее здесь канцелярия находилась на втором этаже, тем самым создавала неудобства для граждан, а именно для лиц с ограниченными возможностями. Сейчас же канцелярию спустили на первый этаж и рядом открыли стеклянный кабинет. В помещении в стиле open space будут проводиться конкурсные заседания, по вопросам выделения субсидий, жилья, земельных участков, а также по вопросам кадров. Круглосуточное аудио- и видеонаблюдение искоренит коррупционные риски. Также поможет сделать работу государственных служащих максимально продуктивной, открытой и гласной", - сказал Расул Медетов.

Также рядом с офисом для посетителей предусмотрена зона самообслуживания с подключением к интернету, где граждане смогут получить электронные государственные услуги.

По словам организаторов, в последующем деятельность остальных районных акиматов также будут перестроены по примеру акимата Алгинского района.

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