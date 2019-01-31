Казахстанцы пострадали в горах Кыргызстана

Республиканский центр санитарной авиации вывез пострадавших на родину.

Министерство иностранных дел РК и Республиканский центр санитарной авиации вывезли двух казахстанцев, получивших травмы в Кыргызстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"23 января 2019 года в консульский отдел Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике обратилась гражданка РК с просьбой оказать помощь ее родственнице, которая вместе со своим другом оказалась в сложной ситуации во время отдыха вблизи города Бишкека. Как стало известно в ходе уточнения, двое молодых людей, являющиеся гражданами РК, прибыли в Кыргызстан по приглашению друзей. В тот день, возвращаясь из села Ысыката в Бишкек, они решили покататься на горках. В результате неудачного падения в кювет на надувных баллонах наши соотечественники получили серьезные травмы и были госпитализированы", - сообщили в МИДе.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что необходимое лечение граждане РК получили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, пишет Казинформ.

"При содействии МИД РК оперативно был проработан вопрос транспортировки пациентов в Казахстан совместно с компетентными органами. 30 января 2019 года специальным бортом "Республиканского центра санитарной авиации РК" (РЦСА) пострадавших доставили в Астану. Наш консул оказал содействие в беспрепятственном прохождении пограничного контроля, досмотра, оформлении всех документов и доступе специальных автомашин (скорой помощи) к борту самолета при вылете из Бишкека", - рассказал он.

По информации РЦСА, пациенты будут получать дальнейшее лечение в городской больнице №1 и в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в Астане.

МИД РК просит граждан Казахстана, находящихся за пределами страны, быть предельно осторожными во время отдыха и призывает в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться в дипломатические представительства РК за рубежом для оказания всей необходимой помощи.

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