Собаки насмерть загрызли бомжа-воришку в Актау

По данным источника, мужчина проник в один из гаражных кооперативов.

Личность погибшего до сих пор не установлена. Он скончался от многочисленных ран, нанесенных собаками. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Инцидент произошел 20 января. В 04:36 часов поступил вызов на пульт дежурного полиции - в Мангистаускую областную больницу доставили мужчину без определенного места жительства, с многочисленными ранами от укусов животных.

Мужчина скончался в отделении приемного покоя от потери крови. По данным достоверного источника, мужчина проник в один из гаражных кооперативов.

- По предварительным данным, гражданин был искусан собаками, когда проник на территорию частной собственности, - отметили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств дела.

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