Жительница ВКО узнала о собственном кредите спустя несколько лет

Ее дом арестован, а она не может покидать страну из-за долга кредитного товарищества, соучредителем которого женщина, оказывается, стала несколько лет назад.

Можно ли получить кредит, если лично не подавать заявку на заем, не ставить свою подпись и не предъявлять документ, удостоверяющий личность? Жительница Усть-Каменогорска, как и большинство казахстанцев, была уверена, что нет. Пока неожиданно для себя не узнала, что ее дом арестован, а она не может покидать страну из-за долга кредитного товарищества, соучредителем которого женщина, оказывается, стала несколько лет назад, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Судебное решение, исполнительный лист и долг в 2 с лишним млн тенге на 18 человек. Среди фамилий заемщиков кредитного товарищества увидеть себя Татьяна Бедарева никак не ожидала.

Татьяна Бедарева:

"Это не просто шок, меня дети здесь откачивали, у меня чуть инфаркт не случился. У меня хроническая гипертония, вон куча таблеток. Я упаковку корвалола выпила за 3 дня. За 3 дня они выпили крови тонну. Мне позвонил, перед фактом поставил судебный пристав, который говорит: вот, платить будьте любезны. Ваш дом в залоге, вы невыездная, сидите дома".

Придать огласке факт утечки личных данных, по ее мнению, единственный способ доказать, что кто-то взял кредит, воспользовавшись ее старым удостоверением.

Татьяна Бедарева:

"Удостоверение свое я не теряла, в залог никуда не отдавала, я даже в жизни ни единого кредита не брала, даже на маленький телефончик. Вот мое удостоверение 2007 года. На дворе 2019 год, а здесь сколько лет уже, если посчитать. Я сейчас не соображу, волнуюсь".

12 лет назад Татьяна Бедарева поменяла удостоверение личности. И именно оно фигурирует в документах, по которым кредитное товарищество, зарегистрированное в Кокпектинском районе, получило заем. Руководитель организации не скрывает, ситуация с Бедаревой странная.

Ринат Раисов, председатель кредитного товарищества:

"Если почерковедческая экспертиза покажет, что она не подписывала эту гарантию, то все вопросы отпадают автоматически. Нужен сам оригинал гарантии, его надо будет или в суде, или в СПК "Ертіс". Надо будет его через прокуратуру, или придется нанимать адвокатов, чтобы эту гарантию взять".

Почему у Татьяны Бедаревой не уточнили - ее ли это подпись, когда оформляли на нее кредит, или когда в районном суде признавали злостным неплательщиком, уже выясняют в прокуратуре. Проверят не только кредитное товарищество, но и районный акимат, где составляли списки. И того, кто, собственно, и выдавал заем. Хотя тут от себя подозрения отвели сразу, пояснив, что с конечными заемщиками не работали.

Данара Шарипова, заместитель председателя правления социально-предпринимательской корпорации "ЕРТIC":

"Показывает свой кредитный портфель, что у них 10 участников, которые хотят по 3 млн. И, получается, они уже с готовой документацией приходили. Мы разыгрывали только конкурс между кредитными товариществами".

Как люди попадали в кредитные товарищества, рассказала одна из его участниц.

Марина Панина, участник кредитного товарищества:

"Они нас 15 человек добавили без нашего ведома. Как баранов нас по городам и весям собрали, загнали, и все мы оказались в одном товариществе".

И те, кто получал заем, и те, кто нет. И те, кто вернул кредит, и те, кто даже не думал его гасить. Все они знакомились в судах. Татьяна Бедарева, так, вообще, узнала о долге от судоисполнителя. Скандал с кредитными товариществами в Восточном Казахстане набирает обороты. Возможно, что Татьяна Бедарева - не единственная, чьим списанным удостоверением воспользовались мошенники.

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