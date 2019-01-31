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Абаев рассказал о своем отношении к одежде казахстанского производства

Министр выступил с комментариями на телевидении.

Фото : pxhere.com31 января 2019, 21:40

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о своем отношении к одежде казахстанского производства, передает Zakon.kz.

В эфире передачи на телеканале "Хабар" журналист спросил у главы МИР РК:

- Президент поручил поддерживать отечественную легкую промышленность и одной из качественных мер он привел производство одежды с брендом Made in Kazakhstan. Вы лично носите костюмы, сделанные в Казахстане?

- Я лишь скажу, что в моем гардеробе есть вещи, произведенные в Казахстане, - ответил Абаев.

В качестве показательного примера казахстанского производства глава МИР РК привел одну из фабрик, где в месяц производят порядка 800 тыс. пар носок. Цена при этом не превышает 300 тенге. Фабрика в Туркестанской области продает носки не только в Казахстане, но и за рубежом – «заходит» на рынки Европы и США.

Ранее глава государства призвал казахстанцев развивать легкую промышленность страны и переходить на костюмы казахстанского производства.


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